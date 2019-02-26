الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر المديرية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق : (عدد12) * أعشاب (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1): بقاق الدين(العقيبة). * منازل (عدد4) : (م.جبل لبنان) (عدد1): الزلقا. (م. البقاع) (عدد1) : مجدل عنجر. (م.بيروت) (عدد1): طريق الجديدة ونقل مصابة الى المستشفى. (م.النبطية) (عدد1): منزل من الخشب في الطيبة. * سيارات (عدد2): (م.جبل لبنان) (عدد1) : برجا. (م. البقاع) (عدد1) : زحلة. * مؤسسات (عدد3): (م.جبل لبنان) (عدد1): داخل مستودع في عين الرمانة(عاليه). Advertisements (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : داخل مطعم في رشعين. (م. البقاع) (عدد1) : داخل متجر في جب جنين. * كهرباء (عدد2) : (م.جبل لبنان) (عدد2): داخل غرفة كهرباء في الحدث(2) - عمود في الليلكي. حوادث سير (عدد6) : (م.جبل لبنان) (عدد3): زوق مصبح وسحب مصاب من داخل سيارته - أغميد وسحب مصاب من داخل سيارته - نهر الموت ونقل جريح الى المستشفى. (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): طريق عام جل البحر ونقل جريح الى المستشفى. (م. البقاع) (عدد2) : عنجر ونقل جريحين الى المستشفى - مجدل عنجر ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (14) حالة طارئة. - إغاثة وإنقاذ (عدد1): - جرف أتربة وصخور (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1): عنايا. مجموع المهام المنفذة خلال ال 24 ساعة الأخيرة : 33 مهمة. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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