سكرية: السياسات الصحية في لبنان خاطئة وعلى رأسها السقوف المالية للمستشفيات

رأى النائب اسماعيل سكرية، ان "هناك تراكم أخطاء في القطاع الصحي ولا تتمّ معالجته ولذلك يزداد الوضع الصحي صعوبة في لبنان،" مشيرا الى ان "هناك سياسات خاطئة ما زالت مستمرة مثل سياسة الاسقف المالية للمستشفيات، في حين ان ليس هناك اي رقابة من وزارة الصحة، على الفواتير المقدمة من المستشفيات وبعضها يقوم بتزوير الفواتير ".

وشدّد سكرية في حديث اذاعي على "أن كلفة الاستشفاء في لبنان مرتفعة ولا يمكن الاستناد الى هذه الكلفة في ظل التزوير والهدر الحاصل في القطاع، في حين ان المقاربة لقطاع الصحة في لبنان خاطئة، لأنها تنطلق من نظرة استهلاكية من دون النظر الى حقوق الانسان بالاستشفاء، ورأى ان مواكبة العصر في الطب لا يعني فقط اللحاق بالتكنولوجيا وامتلاك آخر الالات الطبية حداثة، بل يحتاج الى خارطة صحيّة يمنع مثلا من افتتاح مستشفيات جديدة في منطقة تعاني من ضغط في عدد المستشفيات، مثل مدينة بيروت".