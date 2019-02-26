رئيس وزراء اليمن:نعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك انه "نعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن". وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف، قال: "الحوثيون يقومون بنهب المساعدات الإنسانية ما يفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على ضرورة تطوير آلية الإغاثة ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.

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