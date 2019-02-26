حمدان: نظامنا الفدرالي المقنّع وصل الى مرحلة لا يستطيع فيها إصلاح نفسه

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان "كل القوى الوطنية الى مواجهة هذا النظام الطائفي المذهبي، واذا لم يقتنع البعض ان هذا النظام هو فدرالي مقنّع لتجمع الطوائف والمذاهب فهناك مشكلة، والمسألة ليست في محاربة الفساد والعناوين الاصلاحية والتغييرية التي تطرح، بل المشكلة الاساسية هي في ان النظام وصل الى مرحلة لا يستطيع فيها ان يصلح نفسه، وعلينا جميعا ايجاد الصيغ والمبادرات على صعيد الجبهة الوطنية الواحدة، فنحن لا نحارب دولة فاشلة ، بل نحارب اللادولة واللانظام ونسعى لبناء الدولة غير الموجودة ونسعى لتطبيق الدستور واقامة دولة تعبّر عن آمال وآلام الشعب."

حمدان دعا خلال لقاء وفد من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة أمين الشؤون السياسية خليل الخليل في مقر المرابطون، "الى التوحد من دون التلهي بمسميات وطروحات مختلفة، وتشكيل جبهة واحدة من القوى الوطنية والناصرية واليسارية وكل من يرفضون هذا الواقع في لبنان، تملك الرؤيا والمشروع السياسي،" مطالبا "باستعمال كافة الاساليب بما فيها المظاهرات لتغيير هذا النظام بشكل جذري لا شكليا."

الخليل رأى من جهته أن "هذه الحكومة الجديدة، جزء من مرحلة الفساد المستمرة منذ العام 2005 لغاية الآن، كما أن هناك رموز كثيرة في هذه الحكومة متورطة بالفساد وبالهدر، وفي تجاهل مطالب الناس الاجتماعية والاقتصادية من كهرباء وماء وطبابة وضمان اجتماعي."