أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، "أننا نعمل لبناء لبنان آمن ونتعاون مع الأجهزة الأمنية بمراقبة الحدود والمطار"، مشيرة الى أن "عملنا في قطاع الأمن والدفاع أساس للبنان ولأوروبا".
وفي كلمة لها خلال إفتتاح المقر الجديد لبعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت، لفتت الى أن "تجارتنا الثنائية ازدادت واصبح الاستثمار في لبنان أولوية، وخلال مؤتمر سيدر تعهدنا برأٍمال يتعدى المليار ونصف يورو وصولا الى العام 2020، وقد نصل الى هذا المبلغ خصوصا أن الحكومة مصرة على الاصلاحات"ز
وأضافت: "ابعد من العمل الذي نقوم به مع المؤسسات والحكومة فالصداقة والعلاقة بين الشعب الاوروبي واللبناني ازدادت وتم تعزيزها وهذه الأداة الأساسية التي نقيس فيها نجاح شراكتنا وعملنا"، مشيرة الى أن "هناك عدد كبير من التلامذة اللبنانيين في أوروبا، كما أن هناك تلامذة أوروبيين في لبنان، ولديهم فرصة للدراسة وعرضنا ذلك مع رئيس الحكومة سعد الحريري وكم هو مهم أن يتم التعزيز التفاهم بين الأوروبيين واللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر موغيريني: عملنا في قطاع الأمن والدفاع أساس للبنان ولأوروبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.