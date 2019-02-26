موغيريني: عملنا في قطاع الأمن والدفاع أساس للبنان ولأوروبا"

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، "أننا نعمل لبناء لبنان آمن ونتعاون مع الأجهزة الأمنية بمراقبة الحدود والمطار"، مشيرة الى أن "عملنا في قطاع الأمن والدفاع أساس للبنان ولأوروبا".

وفي كلمة لها خلال إفتتاح المقر الجديد لبعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت، لفتت الى أن "تجارتنا الثنائية ازدادت واصبح الاستثمار في لبنان أولوية، وخلال مؤتمر سيدر تعهدنا برأٍمال يتعدى المليار ونصف يورو وصولا الى العام 2020، وقد نصل الى هذا المبلغ خصوصا أن الحكومة مصرة على الاصلاحات"ز

وأضافت: "ابعد من العمل الذي نقوم به مع المؤسسات والحكومة فالصداقة والعلاقة بين الشعب الاوروبي واللبناني ازدادت وتم تعزيزها وهذه الأداة الأساسية التي نقيس فيها نجاح شراكتنا وعملنا"، مشيرة الى أن "هناك عدد كبير من التلامذة اللبنانيين في أوروبا، كما أن هناك تلامذة أوروبيين في لبنان، ولديهم فرصة للدراسة وعرضنا ذلك مع رئيس الحكومة سعد الحريري وكم هو مهم أن يتم التعزيز التفاهم بين الأوروبيين واللبنانيين".