كنعان: أي توظيف مخالف للقانون غير نافذ ولا يستوجب على وزارة المال الدفع

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، "ان الجلسة كانت حول تقريري التفتيش ومجلس الخدمة عن وزارة التربية ، وحضر مدير عام الوزارة،" كاشفا ان "وفي ضوء التشدد بضرورة حضور الوزير رفعت الجلسة وسنكرر دعوة وزير التربية لجلسة الاسبوع المقبل"، وشدّد على ان "لا استهداف لاحد في ما نقوم به والارقام التي لدينا احيلت من اجهزة الرقابة بناء على مراسلات ودعوتنا للوزارات هي للتوضيح ونحن نحترم الجميع".

وذكر كنعان ان "طلبت من رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه تزويدنا بملخص كامل عن قرارات مجلس الوزراء في التربية والصحة والاتصالات وسواها لمعرفة مدى احترام المادة ٢١ من سلسلة الرتب والرواتب، لجهة التوظيف لان اي توظيف لا يحترم الاصول يصبح غير نافذ ولا يستوجب على وزارة المال الدفع جراءه، وسندعو وزارة المال لمعرفة من تقاضى اموالا ومن لم يتقاضاها،" مطالبا ب"حضور وزيري الصحة والشؤون جلسة الغد للوصول الى النتائج التي ينتظرها اللبنانيون".

وأكّد كنعان ان "هناك جرس انذار سيستكمل باستيضاح الجميع والمحاسبة تكون باصلاح الواقع لا بتسجيل نقاط في المواقف السياسية، والهدف تحسين الملاك وتخفيف الاعباء على الخزينة وإحدى اوجه الاصلاح هي اعادة هيكلة الملاك العام".