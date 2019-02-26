النشرة: ورشة اسرائيلية قامت بتركيب أعمدة حديدية وأسلاك شائكة للجدار العازل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "ورشة اسرائيلية استأنفت منذ بعض الوقت تركيب أعمدة حديدية وأسلاك شائكة في الجزء العلوي من الجدار العازل الذي أقامه الجيش الاسرائيلي من تلال العديسة حتى بوابة فاطمة وذلك بمواكبة جرافة نوع بوبكات تعمل على تأهيل الطريق العسكري بمحاذاة هذا الجدار".

ولفت إلى أنه "استأنفت ورشة أخرى تركيب أعمدة حديدة وأسلاك شائكة في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا المعروفة بمنطقة المحافر مقابل العديسة ويتزامن ذلك مع قيام ورشة اسرائيلية أخرى مدعومة بحفارتين باقامة خنادق وسواتر ترابية بمحاذاة السياج الحدودي في وادي هونين مقابل بلدتي مركبة والعديسة وذلك في ظل انتشار للجيش الاسرائيلي لحماية هذه الورش يقابله في الجانب اللبناني انتشار كثيف ودوريات ونقاط مراقبة مشتركة مع "اليونيفيل" لمراقبة الوضع".