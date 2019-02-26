جميل السيد: اللعبة في المنطقة باتت مكشوفة بكل تفاصيلها

اعتبر النائب جميل السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى طهران زيارة إستثنائية في التوقيت والشكل والمضمون، اللعبة في المنطقة باتت مكشوفة بكل تفاصيلها، وكل الأوراق على الطاولة، واللاعبون معروفون،والكل ماسك وممسوك..ماذا بعد؟..من يملك الارض والعزيمة والصبر، له اليد العليا".

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