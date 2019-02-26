الحريري:اتحاد اوروبا دعم استقلال لبنان وسيادته وهو شريكنا في الازدهار

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال خلال إفتتاح المقر الجديد لبعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت ان "لبنان كان دائما باب اوروبا للبلاد العربية والعكس والاتحاد الاوروبي دعم استقلال لبنان وسيادته وهو شريكنا في الازدهار والنمو". وأشار إلى ان "المهم ان نبقى على الطريق الصحيح الذي هو مستقبل لأولادنا وأولاد أولادنا في هذا البلد وفي أوروبا".
وشدد على ان "المهم أيضا القيم والمباىء التي نتشاركها سويا وهذا ما يجعل لبنان مختلفا عن أي بلد آخر في العالم العربي". وأضاف "آمل ان نتابع هذه العلاقة بطريقة تعزز الازدهار واتطلّع الى ابعد من الارقام لان القيم التي نتشاركها هي الاهم".
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