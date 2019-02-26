الأمن العام حذر من حركة دينية تبث أفلام تتضمن إساءة وتحريف للعقيدة المسيحية

حذرت المديرية العامة للأمن العام في بيان المواطنين من وجود حركة دينية (بدعة) مسمّاة "The Church Of Almighty GOD "، ويطلق عليها أيضاً إسم " Eastern Lightning "، تبث عبر موقعها الإلكتروني "www.holyspiritspeaks.org " أفلام ومقاطع فيديو مترجمة ومدبلجة إلى اللغة العربية تتضمن إساءة وتحريف للعقيدة المسيحية ومنها فيلم بعنوان "Yearning"، مشيرة الى أن "عقيدة هذه الحركة تقوم على التحريض ضد العقيدة المسيحية من خلال ادعائها أن يسوع المسيح موجود في الصين وأنّه تجسّد بإمرأة تدعى "Yang Xangbin "، كما تعرف أيضاً بإسم "Lightning Deng"، وتركز على استقطاب العنصر النسائي بشكل أساسي كما تستخدم أساليب الإغراء الجنسي لإستقطاب الرجال".

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