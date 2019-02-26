مسؤول ايراني: استقالة ظريف لم تحصل على الموافقة بعد

كشف العضو في الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي، علي رضا رحيمي إن "رئيس المجلس علي لاريجاني رفض مناقشة موضوع استقالة وزير خارجية البلاد، محمد جواد ظريف، في جلسة مغلقة"، مشيراً إلى أن "استقالة ظريف لم تحصل على الموافقة بعد، ولا داعي لأن يفرح معارضوه، كما أوعز رئيس الجمهورية بالتحلي بالشجاعة بما يكفي لرفض طلب ظريف بشكل قاطع".

ولفت إلى "أننا طلبنا من لاريجاني أن تتم مناقشة موضوع استقالة ظريف ضمن جلسة مغلقة، إلا أن لاريجاني رفض ذلك، لأنه يرى أن أسباب الاستقالة لم توضح بعد، وقرر أن تتم مناقشة هذا الموضوع ضمن الجلسة العلنية بعد تبيين الأسباب".