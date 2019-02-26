رئيس الوفد السعودي إلى جنيف:الحوثيون يقومون بنهب المساعدات باليمن

أعلن رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف ان الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات. وأعلن التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة.

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