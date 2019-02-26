كوشنر سيزور دولا خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

أفادت السفارة الأميركية في أبو ظبي بأن "صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية السلام، جيسون غرينبلات، يزوران هذا الأسبوع، دولا خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل"، موضحةً أن "كوشنر وغرينبلات بالإضافة إلى الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، براين هوك، التقوا الاثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
ولفتت إلى انه "تم بحث زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، بحثوا طرق تطوير المنطقة بأكملها عبر الاستثمار الاقتصادي".
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