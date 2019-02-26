بوتين بحث هاتفيا مع أردوغان التحضير لمجلس تعاون عالي المستوى بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التحضير لمجلس التعاون عال المستوى بين البلدين بالاضافة إلى التحضير لانعقاد الجلسة الثامنة في موسكو في نيسان لمجلس التعاون عالي المستوى بين روسيا وتركيا. ولفت بوتين إلى "إسهام أردوغان الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية".

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