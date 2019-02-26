لافروف يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى "إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "المناطق النامية في العالم ممثلة تمثيلا ناقصا في مجلس الأمن"، مشدداص على ان "تمثيل المناطق النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن غير كاف"، مضيفاً: "إن إصلاحات مجلس الأمن تأخرت بالتأكيد".
وأضاف" دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلث أعضاء مجلس الأمن، لا أعتقد أن إدراج البلدان الغربية التاريخية في هذا الكيان، سيضيف شيئًا إلى التنوع الذي نرغب في رؤيته هناك".
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