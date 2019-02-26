مسؤول ايراني: استقالة ظريف تعود الى شهرين ولا علاقة لها بزيارة الأسد

كشف النائب في مجلس الشورى الاسلامي احمد علي رضا بيكي ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يقدم استقالته منذ اكثر من شهرين ولا علاقة لذلك بزيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران"، مؤكداً أن "ربط الاستقالة بقضية الزيارة هو مجرد ذريعة".

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