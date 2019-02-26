وثائق "داعش" المسربة تكشف ان الجيل الجديد السعودي أكثر تطرفا وأسرع تعبئة

كشف مدير إدارة البحوث بالمركز ورئيس وحدة الدراسات الأمنية، الأمير عبد الله بن خالد بن سعود الكبير، في محاضرة بعنوان "المقاتلون الأجانب في وثائق داعش المسرّبة: دراسة تحليلية للقادمين من السعودية"، نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في العاصمة الرياض، أن الوثائق السرية الضخمة والمدونة التي سرّبت مطلع عام 2016، تحتوي على بنك من المعلومات عن المجندين السعوديين الجدد الذين سعوا للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وأشار إلى أن السعوديين الذين انضموا إلى "داعش" بلغ عددهم 759 مقاتلا، مضيفا أنه ورغم وجود تباين في الأعمار، فإن متوسط أعمار المجموعة كاملة كان أقل من 24 عاما. مؤكدا ان "هذه النتيجة ذات دلالة معينة، وهي أن الأغلبية العظمى نشأت ووعت في مرحلة ما بعد 11 أيلول وفي أثناء حقبة "الحرب على الإرهاب، ورغم ذلك فقد جرى جذبهم نحو التطرف وتجنيدهم بأعداد أكبر من السابق".

وبيّن أن المقاتلين في الوثائق المسربة قدموا من جميع المناطق في السعودية وهذا يشير إلى تنوّع إقليمي واضح كما ان العديد منهم لم يكن يعاني الحرمان من الفرص الاقتصادية وإمكانية الترقّي الاجتماعي، وأضاف أن هناك فرقا واضحا عند مقارنة اختيارات الأدوار القتالية لهذه المجموعة من مقاتلي "داعش" مع نظرائهم السابقين في العراق، حيث قارن بين نسبة السعوديين الذين تطوعوا للعمليات في العراق 2006 و2007 والنسبة الحالية مع "داعش"، حيث مثّلت النسبة الأولى 48%، وهي أعلى بكثير من الثانية بـ16%.

وشدد على أهمية المقاربة الواسعة التي تتجاوز مجرد العوامل الاجتماعية والاقتصادية أو الإيديولوجية الدينية البحتة، وكذلك التركيز على أهمية الدراسات القُطْرية أو الإقليمية فيما يتعلق بهذه الظاهرة، حتى يمكن الخروج بتوصيات ونتائج أكثر صدقية وملامسة للواقع.