برلماني: السيسي تحدث باسم المصريين في رده الصارم بشأن عقوبة الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرده الحاسم والواضح على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الناجحة والتاريخية، على كل ما أثير من أكاذيب وافتراءات بشأن ملف عقوبة الإعدام.

وأعلن "زين الدين"، في بيان، اليوم الثلاثاء، تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسي أن مطالبة الدول الأوربية بإعادة عقوبة الإعدام عدم فهم للواقع والتطور الذي تعيشه أوروبا، مؤكدا أن تعليق الرئيس على عقوبة الإعدام بالمنطقة العربية كان واضحا عندما قال بالنص: "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، هنا فى منطقتنا العربية، الأُسر لما يتقتل إنسان في عمل إرهابي، بتيجي تقولي عاوزين حق أبنائنا ودمائهم ودي ثقافة موجودة في المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون".

وقال زين: "كان الرئيس السيسي مشرفا لكل المصريين ومعبرًا عنهم تعبيرا حقيقيا في رده الصارم لمنتقدي عقوبة الإعدام.​