ضبط شاب بتهمة الاحتيال على مواطنين بزعم تسفيرهم لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تمكن قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيادة المقدم وليد فايد، رئيس قسم الأموال العامة بالمديرية، من ضبط عاطل، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، وأكدتها تحريات قسم الأموال العامة بالمديرية، مفادها اتهام "م. ع. غ"، 36 سنة، وشهرته "الخطيب" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بميت حبيب مركز سمنود والمحكوم عليه بـ 6 أحكام حبس متنوع والمطلوب ضبطه فى واقعة المحضر رقم 2019/4141 جنح سمنود عن بلاغ مصطفى رضا عبدالوهاب عبدالفتاح ليلة، 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، و3 آخرين بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 265 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لفرنسا وإيطاليا، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليهم.

وواقعة المحضر رقم 2019/4142 جنح سمنود،عن بلاغ فاروق إبراهيم عبدالعظيم زايد، 28 سنة، محام، وآخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والحصول من الأول على مبلغ 50 ألف جنيه ومن الثاني على مبلغ 25 ألف جنيه من أصل مبلغ 140 ألف جنيه متفق عليه لكلا منهما مقابل تسفيرهما لفرنسا وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية إليهما.

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وواقعة المحضر رقم 16842 جنح قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية/2018 هجرة غير شرعية بممارسة نشاط واسع فى مجال الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وأضافت التحريات بقيام المتهم المذكور بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه وملاحقته أمنيا، واتخاذه من إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الوزارية دائرة قسم أول المحلة وكرًا لاختبائه، حتى تمكن ضباط قسم الأموال العامه بالاشتراك مع فرع البحث بالمحلة من ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع سالفة الذكر.

تحرر محضر للعرض على النيابة العامة للتصرف بشأنه.