وقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ 4 أيام لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن علاء الدين عطالله، مدير مركز المعلومات بميناء الصيد البحري بالبرلس، اليوم الثلاثاء، وقف حركة الملاحة بالميناء بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأكد مدير مركز المعلومات بميناء الصيد البحري بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 450 قارب صيد آلي، ترسوا بأرصفة الميناء بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لإجراء أعمال الملاحة، نظرًا لشدة الرياح.

وكشف عطالله، عن توقف حركة الملاحة 4 أيام بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، لحين تحسن الأحوال الجوية، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس السيئ.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال وغرب البلاد، ويصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.