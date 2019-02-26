الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي "النصرة" في ريف حماة

وكالات أحبط الجيش السوري محاولة تسلل لمسلحي "جبهة النصرة"، في محاور قلعة المضيق والشريعة والجماسة في ريف حماة. والشريعة والجماسة في ريف حماة. وذكرت وكالة "سانا" أن وحدة من الجيش السوري، دمرت أوكارًا لمسلحي "الحزب التركستاني" في قرية الحويز بريف حماة الشمالي.

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