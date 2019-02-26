نيجيريا والصين تتعهدان بتعميق التعاون فى مجال الدفاع

وكالات

تعهدت نيجيريا والصين بالعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الدفاع الصينى " وى فينج " مع وزير الدفاع النيجيرى " منصور على " الذى زار بكين مؤخرا .



وقال وزير الدفاع الصينى إن بلاده ترحب بمشاركة

نيجيريا فى مبادرة " الحزام والطريق " الصينية ، وأن جهود القادة الصينيين والنيجيريين أدت إلى إحراز تقدم كبير فى العلاقات بين القوات المسلحة فى البلدين ، وأكد الوزير أهمية تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع نيجيرياودعم التبادل والتعاون ورفع مستوى العلاقة بين قواتهما المسلحة إلى مستوى جديد .



من جانبه ، وجه وزير الدفاع النيجيرى الشكر إلى الصين على دعمها للتنمية الاجتماعية والدفاع الوطنى فى نيجيريا ، وقال إن نيجيريا ترغب فى تعزيز التبادل والتعاون مع الصين فى عمليات حفظ السلام الدولية ، مؤكدا رغبة بلاده فى التعاون فى مجال العلوم العسكرية وتطوير التكنولوجيا وتدريب الأفراد