ليبيريا والصين تتعهدان بالعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي

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واحدة"، وقال إن بلاده تشكر الجانب الصينى على دعمه طويل الأمد لها، وأنها ستظل تذكر دائمًا أن الصين كانت من أوائل الدول التى سارعت بتقديم المعونة لاحتواء مرض الإيبولا، حينما تفشى هناك.
أكدت لييبريا والصين، حرصهما على العمل معًا من أجل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس الليبيرى "جورج وياه" مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى "وان جانج"، الذى زار ليبيريا مؤخرا.
وأكد الرئيس الليبيرى، مجددا، أن بلاده تؤيد بقوة مبدأ "الصين
وأضاف، أن ليبيريا على استعداد للتعاون مع الصين من أجل
من جانبه، قال المسئول الصينى "إن الصين وليبيريا تربطهما صداقة طيبة ومتينة، وإنهما تسعيان لتحقيق التنمية المشتركة، وإن التعاون بينهما فى الاقتصاد والتجارة يتسع نطاقه"، مؤكدا أن بلاده تولى اهتماما كبيرا للشراكة التعاونية الشاملة مع ليبيريا، وأنها مستعدة للعمل مع الجانب الليبيرى لتعزيز التعاون فى مجالات متنوعة.
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