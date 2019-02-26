كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات أمنية بالجزائر تحسبا لتظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الشرطة الجزائرية عززت تواجدها بمحيط الحرم الجامعي في العاصمة الجزائر تحسبا لخروج مظاهرات مرتقبة للطلبة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال القناة، إن مروحية تابعة للشرطة حلقت فوق الجامعة، فيما تم منع الطلبة من الخروج من الجامعة المركزية بقلب العاصمة.

ومن المقرر أن تنطلق مظاهرات في حدود الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن أوضاعا مماثلة تعيشها كلية الإعلام والاتصال، حيث يحتشد عدد كبير من الطلبة بساحة الكلية رافعين شعارات رافضة للولاية الخامسة، ورايات وطنية.