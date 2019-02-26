كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية إيرانية: لم يتم قبول استقالة ظريف حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع احتمال عودة وزير الخارجية الإيرانية المستقيل محمد جواد ظريف إلى الحكومة، حيث قال إن سبب الاستقالة عدم إعلامه بزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران حيث التقى كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال المصدر لوكالة فارس: "سبب الاستقالة عدم التنسيق الداخلي في مكتب رئيس الجمهورية وعدم إعلام وزير الخارجية بالزيارة من قبل المسؤولين في المكتب".

وأضاف المصدر: "ظريف يمتلك شخصية حساسة ويتخذ مواقف اندفاعية عندما ينزعج من أمر".

وأكد المصدر: "حسب معلوماتي هناك احتمال كبير لعودة ظريف إلى الحكومة".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "في الأشهر الماضية حدثت خلافات بين ظريف والرئيس روحاني حول بعض الملفات والقرارات، حيث شهدت جلسات الحكومة هذه الخلافات".

وكانت وكالة "إرنا" الحكومية نسبت إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، الثلاثاء، إنه يحث الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية على ألا يستقيلوا، وذلك بعد يوم من إعلانه تقديم استقالته.

وفي رد فعل على أنباء عن استقالات محتملة بالوزارة بعد استقالته، قال ظريف: "أشدد على كل الإخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والمكاتب الممثلة ضرورة مواصلة واجباتهم دفاعا عن البلاد بقوة والابتعاد عن هذه التصرفات".

وأضاف: "تشرفت بالعمل إلى جواركم، وآمل أن تقود استقالتي إلى عودة وزارة الشؤون الخارجية إلى مكانها المشروع في العلاقات الخارجية. أشكركم جميعا".

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا استقالة ظريف التي أعلنها الاثنين، في منشور على موقع إنستجرام.