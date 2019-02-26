كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مؤامرة خطيرة".. "خامنئي" يحذر أمريكا من المنطقة العازلة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، واشنطن من إنشاء منطقة عازلة في سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "برس تي في".

وأكد "خامنئي"، في مقابلة مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في طهران الاثنين، أن "قضية المنطقة العازلة التى يسعى الأمريكيون لإقامتها في سوريا هي من بين المؤامرات الخطيرة التى يجب رفضها بشكل قاطع ووقفها".

وكرر دعم طهران لدمشق، مشيرًا إلى أن مقاومة "الأسد" والشعب السوري هي السبب الرئيسي في "هزيمة الولايات المتحدة ومرتزقتها الإقليميين".

وقال "خامنئي": "تعتبر جمهورية إيران الإسلامية دعم الحكومة والشعب السوريين بمثابة مساعدة حركة المقاومة السورية وتفخر بها من أعماق قلبها".

وأضاف: "نحن نعمل على ذلك. لم نتوصل بعد إلى حجمه. نحن نعمل مع روسيا، ومع الولايات المتحدة، ومع شركائنا في أستانا. التقينا بفرقنا الفنية عدة مرات. إننا نقدر أن روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية، كشريك وحليف".