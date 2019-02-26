كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تغير الأعراف وارتفاع الإيجار.. إغلاق أخر مسرح للبورنو فى باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ إغلاق دار سينما بيفرلي، التي احتلت أحد الشوارع الهادئة والضيقة، لعقود من الزمان، حيث كانت مسرحاً للأفلام الإباحية الوحيد في باريس، وكانت تفتخر بتقديم عروض الأفلام بلا توقف.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ ارتفاع الإيجارات وتغيير الأعراف الاجتماعية تسبّب أخيراً فى إغلاق مكان الترفيه الذي يعرض أفلاماً من السبعينيات والثمانينيات.

وعرضت سينما الكبار، في شارع دي لا فيي نوف، آخر فيلم لها يوم السبت، وسوف تغلق الآن إلى الأبد.

بينما لا يزال أمام المعجبين بضعة أيام لالتقاط تذكارات من دار السينما التي تمثل رمزًا لمدينة باريس، فبعد انتهاء العرض النهائي يوم السبت الماضي، "ليلة الأزواج" التقليدية، يبقى مالك موريس لاروش في الموقع هذا الأسبوع لبيع الأفلام والملصقات والمقاعد وأي شيء آخر يتبقى.

وقال لاروش لوكالة فرانس برس، "إنّ كل شيء معروض للبيع، إلاّ أنا"، لكن النساء شكلن نحو ثلث الفضوليين الذين عبروا قاعة المسرح ذات الجدران الحجرية الضيقة في المسرح عندما بدأ البيع يوم الاحد.