كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يدخن سيجارة قبل وصوله إلى فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت لقطات فيديو، زيعم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يدخن سيجارة في محطة قطار في الصين، قبل ساعات من وصوله إلى فيتنام لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد توقف القطار في محطة ناننينغ للسكك الحديدية في الصين لنحو نصف ساعة، ثم غادر إلى فيتنام، وتُظهر اللقطات كيف يمشي كيم جونغ أون ويديه في جيوبه ويدخن سيجارة.

ووصل كيم جونغ أون إلى فيتنام صباح اليوم 26 فبراير.

وستعقد قمة "ترامب-كيم" في هانوي في 27-28 فبراير.