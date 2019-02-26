كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. موكب زعيم كوريا الشمالية في هانوي قبيل قمته مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف موكب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج -أون الأنظار لدى وصوله إلى العاصمة هانوي متجها إلى فندقه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، قد وصل، صباح الثلاثاء، على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها 4 آلاف كيلومتر، توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي غادرها على متن سيارة تقله إلى العاصمة هانوي حيث ستجري القمة.

وتستعد العاصمة الفيتنامية لاستضافة يومي الأربعاء والخميس هذه القمة بالغة الأهمية والتي يأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونج يانج.