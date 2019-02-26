كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يجبر عمه على مشاهدة تفجير زملائه قبل قتله بنفس الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم تقارير صادمة عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذى أجبر عمه على مشاهدة زملائه فى الجيش، وهم يتفجرون بالبنادق المضادة للطائرات قبل أن يقتل أيضا بنفس الطريقة، حسبما ادعي أحد المنشقين عن النظام.

وقال كانجج تشول هوان، إنّ شهود عيان أخبروه بأن رجلين كانا يعملان مع عم كيم، جانج سونج- ثيك، قد قتلا رميا بالرصاص.

وتم إحضار الرجلين أمام وابل من ثماني بنادق مضادة للطائرات، واحتوت كتل من الحديد أفواههم، كما أجبر عم كيم، على مشاهدة مقتل زميليه، حيث تم تدمير جثثهم بالأسلحة المتفجرة القوية وتم تغطيته بدمائهم وأغمى عليه.

وقال المحقق كانج أيضا كيف تم حرق مسؤول شرطة رفيع المستوى على قيد الحياة مع قاذف اللهب، بالإضافة إلى تجريد سياسي مع عشيقته من ملابسهم وتمزيقها من قبل مجموعة من الكلاب.

وتضاف تصريحات كانج الصادمة إلى تقارير أخرى مهولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

كما وصف كانج، أيضاً طريقة إعدام مسؤول كبير في الشرطة كن مقرباً من عم كيم، وقال: "كيم جونج أون كرهه بشكل خاص "مسؤول الشرطة" لذا أمر بإعدامه باستخدام قاذف اللهب حتى تم حرقه على قيد الحياة دون حتى استخدام المدافع الرشاشة.

وأضاف كانج:"أراد الديكتاتور أن يسحق أجسامهم لأنه رأى أنها ليست جيدة بما يكفي لتلقي الدفن المناسب على الأرض الكورية الشمالية".

وأضاف المنشق أن كل عمليات القتل العنيفة هذه نفذت بناء على أوامر شخصية من كيم.

كما أضاف فى تصريحات لشبكة "سي إن إن إن": " إنّ ترامب لا ينبغي أن يثني على الدكتاتور الذي لا يرحم حينما يقابله الرئيس الأمريكي في فيتنام هذا الأسبوع للمرة الثانية.