إدانة أكبر مسؤول في الفاتيكان في قضية اعتداء جنسي.. اغتصب طفلين عمرهما 12 سنة!

أعلنت محكمة أسترالية، اليوم الثلاثاء، أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيا على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.

وقالت محكمة ملبورن (جنوب)، حسب مانقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي، وكان عمرهما يومها 12 و13 عاما.

وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في دجنبر الفائت، لكن حظر النشر في هذه القضية لم ي رفع سوى الثلاثاء.

وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في شتنبر، من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت بإدانته.

ويومها أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية حماية لأعضاء هيئة محلفين أخرى تم تشكيلها للنظر في قضية ثانية، كان مفترضا أن يحاكم فيها الكاردينال بيل.

لكن النيابة العامة صرفت في نهاية المطاف النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر الذي دفع القاضي لرفع حظر النشر في القضية.

ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسيا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة غدا الأربعاء.

