العثور على رضيعة بالقرب من مزبلة.. وسيدة ترضعها من ثديها لإنقاذها

تم العثور عصر أمس الإثنين، بمدينة خريبكة، على رضيعة حديثة الولادة لا تتجاوز أيام على ولادتها مرمية بالقرب من مطرح للأزبال بحي القدس.
و قالت مصادر من عين المكان، لموقع “اليوم 24″، إن بعض المواطنين الذي عاينوا الحدث، أخبروا السلطات المحلية بالواقعة، ووجدوا الرضيعة تصرخ بأعلى صوتها من الجوع، مما دفع إحدى النساء الى إرضاعها لتهدأتها.
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة بخريبكة، أمرت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة بغية الاهتداء للفاعل(ة)، ونقل الطفلة الى مستشفى الحسن الثاني بنفس المدينة.
وعبر مجموعة من المواطنين بخريبكة، عن إمتعاضهم إزاء هذه الظاهرة التي عرفت إرتفاع كبيرا في الآونة الأخيرة، ما يستوجب معه توفير مراكز الإواء الخاصة بالأطفال المتخلى عنهم.
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