المغربية أمينة كرم تتهم “طيور الجنة” ردا على تصريحات مديرها.. وسعد لمجرد يدعمها

اتهمت المدونة المغربية الشابة، أمينة كرم، أخيرا، قناة “طيور الجنة” في شخص زوجة مديرها السابق، خالد مقداد، بسوء معاملتها، ردا على تصريحات هذا الأخير، التي ادعى فيها أن سبب مغادرتها القناة، هو خلعها للحجاب، وتحولها إلى عارضة أزياء.

مدير القناة سابقا، قال إن ما قامت به أمينة كرم لا يتناسب مع توجهات قناة “طيور الجنة”، ما دفعه إلى توقيف بث أغانيها.

وبدورها اتهمت كرم زوجة مدير القناة بإهانة المغربيات، وقالت في مقطع فيديو نشرته، إنها فتحت في مرة باب الغرفة عليها رفقة زميلاتها، أثناء تغييرهن ملابسهن، وصاحت :”يا جماعة لي بدو يجي يتفرج، في ناس عم تغير ثيابها”، واصفة الأمر بالمعاملة الحقيرة.

وكشفت كرم أنها تلقت الدعم من الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي راسلها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ودعاها إلى عدم الاهتمام بمحاولات تشويه سمعتها.