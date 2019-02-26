طقس الثلاثاء.. جو بارد في المرتفعات مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل على سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وكذا شمال المنطقة الشرقية. وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وستكون الأجواء مغشاة ببعض السحب العليا بالمناطق الشمالية والوسطى، وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية من الشرق وبمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال بالمنطقة الشرقية، ومن الغرب بالسهول الشمالية ومن الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 10 و16 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و21 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و26 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 25 و30 درجة باللوكوس، والغرب، والشاوية، ودكالة، وسهول تادلة، والرحامنة، وعبدة، ومنطقة سوس، والسواحل الجنوبية. وستكون ما بين 30 و34 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور. وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.