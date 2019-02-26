أسعار النفط تنخفض مدفوعةً بمطالبات ترامب بخفضها!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت أسعار النّفط اليوم الثّلاثاء، لتواصل بهذا تحقيق الخسائر بعد تراجعها بنسبة 3% في الجلسة الأخيرة أمس الإثنين، مدفوعةً بتأثير تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيها منظّمة الدّول المصدّرة للبترول "أوبك" للحدّ من جهودها لرفع أسعار النفط معتبرًا أنّ الأسعار الحاليّة مرتفعة.
فقد انخفض سعر خام القياس العالمي، مزيج "برنت"، في العقود الآجلة بنحو 10 سنتات، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 14 شباط/ فبراير، مستقرًّا عند 64.32 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 3.5% خلال اليوم السابق؛ فيما هبط سعر الخام الأميركي في عقوده الآجلة غرب تكساس الوسيط إلى 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتًا أي ما نسبته 0.5%.
وكان ترامب قد نشر تغريدةً على حسابه في "تويتر" أمس الإثنين، قال فيها إنّ "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي لها.. أوبك: رجاء استرخوا"، كما ذكر في تغريدته أنّ دول العالم المستهلكة للنفط لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الخام؛ لأن الوضع "هش" على حدّ تعبيره.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء "رويترز"، يقول المحللون إن الولايات المتحدة التي تعدّ أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة، والتي تأتي بدعم من خفض مصدّرين كبار للإنتاج، الذين بدأوا حملتهم بالتخفيض فمطلع العام الجاري، وأفلحوا في رفع أسعار النفط بنسبة 8.1% بين الثامن من شباط/ فبراير الجاري، والعشرين من الشهر نفسه.
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