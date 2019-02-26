إخطارات بوقف بناء منازل في سلفيت والخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - إخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات الموطنين في محافظتي الخليل وسلفيت بوقف العمل والبناء في منازل، كما سلمت إخطارا بوقف العمل في طريق زراعي بطول 500 متر في منطقة خلة أبو دقية إلى الغرب من بلدة إذنا.

وفقا لبيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية اذنا، إن البلدية تنفذ مشروع شق طرق زراعية في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإخطار يأتي ضمن سلسلة إخطارات سلمتها قوات الاحتلال للمواطنين في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن بلدة إذنا تعتبر منطقة مستهدفة بإخطارات وقف العمل والهدم.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، 3 إخطارات وقف بناء في قرية رافات غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس مجلس رافات عبد الجواد عياش، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لمنازل قيد الإنشاء في المنطقة الجنوبية الغربية تعود للمواطنين معن فرح عياش، وعبد الرازق صدقي عياش، وإيهاب عوده أبو زريق.

وصادرت سلطات الاحتلال قبل أسابيع 98 دونما من أراضي القرية، في المنطقة المسماة الجبل الأزرق، وخربة كسفا.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، مناورات عسكرية في الأراضي الزراعية في قريتي الطيبة وعانين غرب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الطيبة خالد جبارين، بأن قوات الاحتلال قامت بعملية إنزال للجنود من طائرة عموديه، وذلك في ملعب كرة القدم في قرية الطيبة، والذين قاموا عقب ذلك بمناورات وتدريبات عسكرية داخل الأراضي الزراعية.

كما ونفذت قوات الاحتلال مناورات عسكرية مماثلة داخل معسكر الجلمة.