بريطانيا تقدم معونات جديدة لليمن بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:13 مساءً, 26 فبراير 2019 م
المناطق - وكالات
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم معونات لليمن تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني ليرتفع ما رصدته بريطانيا منذ أربع سنوات إلى 770 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان للحكومة البريطانية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قولها ” إن بلادها ستعزز الدعم الإنساني المقدم لمساعدة الملايين في اليمن”.
من جهتهِ قال وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت ” إن الحزمة المقدمة اليوم من المملكة المتحدة ستساعد في إطعام الملايين من اليمنيين الذين يواجهون حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن موعد وجبتهم التالية، لكن المساعدات وحدها لا تكفي، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة”.
وأوضحت الوكالة أن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة تشتمل على تقديم أموال نقدية وقسائم يستفيد منها 8ر3 مليون من اليمنيين المحتاجين ليتمكنوا من شراء الغذاء، وفحص ومعالجة 20 ألف طفل يمني يعانون من سوء المناعة في السنة الحالية، وتوفير إمدادات المياه لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل العدوى بها بواسطة المياه، مثل الكوليرا.
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