غالبية اعضاء البرلمان الايراني يطالبون ببقاء ظريف وزيرا للخارجية

الخليج 365/ بغدادوجه غالبية نواب البرلمان الايراني، الثلاثاء، رسالة الي الرئيس الايراني حسن روحاني اعلنوا فيها دعمهم لوزير الخارجية محمد جواد ظريف مطالبين بإبقائه في الوزارة.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي وعضو كتلة الأمل في مجلس الشورى الاسلامي "البرلمان" علي نجفي خوشرودي علي هامش الإجتماع المفتوح الذي عقده المجلس، للصحفيين إنّ "رسالة تم توجيهها من جانب أغلبية النواب الى الرئيس حسن روحاني دعموا فيها ظريف".



وأضاف أن "معظم النواب وقعوا حتى الآن على الرسالة التي طالبوا فيها بإبقاء ظريف في منصبه".

وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه، يوم أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".

وعقدت لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعدما تعالت النداءات التي تطالبه بالتراجع عنها.

