انت الان تتابع المجلس الأوروبي: تأجيل البريكست «حلا منطقيًا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الاثنين: إن "تأجيل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس سيكون حلا منطقيًا"، موضحا خلال المؤتمر الصحفي الختامي لأول قمة للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بشرم الشيخ، أنه ناقش على هامش أعمال القمة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة باحتمال التمديد، متابعًا "أعتقد أنه بالنظر إلى الموقف الذي نجد أنفسنا فيه، فإن مهلة إضافية ستكون حلًا منطقيًا لتفادي شبح الخروج.

واعتبر توسك أنه من الواضح تماما بالنسبة له أنه لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الحالي، وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: "بريكست في حالة من الفوضى" أو "التمديد".وتابع "كلما اقتربنا من 29 مارس، كلما زادت احتمالات التمديد"، مؤكدًا أنه قال لتيريزا ماي: "أيا كان السيناريو فإن كل الأعضاء