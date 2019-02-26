انت الان تتابع المجلس الأوروبي: تأجيل البريكست «حلا منطقيًا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الاثنين: إن "تأجيل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس سيكون حلا منطقيًا"، موضحا خلال المؤتمر الصحفي الختامي لأول قمة للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بشرم الشيخ، أنه ناقش على هامش أعمال القمة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة باحتمال التمديد، متابعًا "أعتقد أنه بالنظر إلى الموقف الذي نجد أنفسنا فيه، فإن مهلة إضافية ستكون حلًا منطقيًا لتفادي شبح الخروج.
واعتبر توسك أنه من الواضح تماما بالنسبة له أنه لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الحالي، وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: "بريكست في حالة من الفوضى" أو "التمديد".وتابع "كلما اقتربنا من 29 مارس، كلما زادت احتمالات التمديد"، مؤكدًا أنه قال لتيريزا ماي: "أيا كان السيناريو فإن كل الأعضاء
واعتبر توسك أنه من الواضح تماما بالنسبة له أنه لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الحالي، وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: "بريكست في حالة من الفوضى" أو "التمديد".
وتابع "كلما اقتربنا من 29 مارس، كلما زادت احتمالات التمديد"، مؤكدًا أنه قال لتيريزا ماي: "أيا كان السيناريو فإن كل الأعضاء الـ27 سيبدون حدا أقصى من التفهم وحسن النية".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.
ويشمل اتفاق "بريكست" حلا أخيرا لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ويقضي ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع.
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