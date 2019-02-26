كوبا.. أول دستور يحظى بموافقة الشعب بنسبة 87%

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أعلنت السلطات الكوبية، الموافقة على دستور جديد للبلاد، بعدما بلغت نسبة التأييد له بين المصوتين 87%. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الإثنين، عن مسؤولي اللجنة الانتخابية الوطنية في كوبا قولهم إن أكثر من 7 ملايين مواطن صوتوا الأحد الماضي، على دستور جديد للبلاد يحافظ على نظام الحزب الاشتراكي الواحد والاقتصاد الموجه مركزيًا، وفي نفس الوقت يُحدث نصوصًا تتعلق بالانتخابات والمالية. وأوضحت الشبكة، أن أكثر من 6 ملايين شخص من المصوتين وافقوا على الميثاق الدستوري الجديد بينما صوت أكثر من 706 ألف شخص ضده.
وأوضحت رئيسة اللجنة ألينا بالسيرو غوتييريز خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة هافانا، أن النتائج الأولية تشير إلى أن 73.31% من المواطنين صوتوا إلى جانب الدستور، و7.6% رفضوه، فيما كانت 4.5% من الاستمارات باطلة، بحسب رويترز.وأشارت غوتييريز إلى أن نسبة المشاركة بلغت 84.4% من الناخبين الذين يبلغ عددهم 7.8 مليون شخص
وأوضحت رئيسة اللجنة ألينا بالسيرو غوتييريز خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة هافانا، أن النتائج الأولية تشير إلى أن 73.31% من المواطنين صوتوا إلى جانب الدستور، و7.6% رفضوه، فيما كانت 4.5% من الاستمارات باطلة، بحسب رويترز.
وأشارت غوتييريز إلى أن نسبة المشاركة بلغت 84.4% من الناخبين الذين يبلغ عددهم 7.8 مليون شخص في كوبا.
واتفقت الحكومة الكوبية على مسودة الدستور الجديد في ديسمبر الماضي، بعد أشهر من مناقشة المسودة، التي سعت من خلالها للحفاظ على النظام السياسي القائم وتكييفه مع متطلبات الزمن في آن واحد، علما بأن الدستور السابق تم إقراره في عام 1976، في عهد زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، بـ99% من الأصوات.
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