انت الان تتابع «آسف على عجزي».. استقالة وزير الخارجية الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه عبر صفحته على موقع الصور الشهير إنستجرام، وقالت وكالة "رويترز"، إن ظريف استقال من منصبه اليوم الإثنين، قائلا في صورة نشرها على الموقع الشهير: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية، خلال فترة وجودي كوزير للخارجية.. أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين". ووسط تكهنات كثيرة حول حقيقة الاستقالة، أكد مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية، في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية "نبأ"، استقالة ظريف.

ويعزز خبر استقالة وزير الخارجية الإيراني، عدم حضوره اجتماعات الرئيس السوري بشار الأسد، مع القيادات الإيرانية، خلال الزيارة الأولى له لطهران اليوم الإثنين، منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم ينشر حساب ظريف على تويتر خبر الاستقالة حتى الآن. وقال ظريف، في نص استقالته على انستجرام: "أعرب