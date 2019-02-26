الان تتابع عشرات المستوطنين اليهود على رأسهم وزير زراعة الاحتلال يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

اقتحم اليوم، العشرات من اليهود على رأسهم وزير زراعة دولة الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، تولت حراسة وحماية الوزير والمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الرحمة، تزامنًا مع دخول مصلين في مصلى الرحمة.