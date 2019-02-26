الان تتابع فريق أممي يزور مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات توجه فريق فني من الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، اليوم، لزيارة مطاحن البحر الأحمر، الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة في الحديدة، رفقة رئيس المراقبين الدوليين.

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