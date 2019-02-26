الان تتابع السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر بإعادة إغلاق «باب الرحمة» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بإعادة إغلاق “باب الرحمة” في المسجد الأقصى المبارك. وفقًا لمصادر إعلامية محلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر بإغلاق مصلى “باب الرحمة” التابع للمسجد الأقصى المبارك، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وطالب نتنياهو، الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، بإعادة إغلاق “مصلى الرحمة” دون تسويات مع مجلس الأوقاف.

كما أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء المصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصلاة، وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة لم تحدد جدولا زمنيًا للشروع بتنفيذ أوامر حكومة الاحتلال، غير أن المصادر المقربة، أكدت أنه سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة.