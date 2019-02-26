شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى: إعادة رسم خريطة مستحقى الدعم يحقق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد الانتهاء مباشرة من حذف غير المستحقين، يعتبر محاولة جادة من الحكومة لإعادة الحق إلى مستحقيه، وهو جزء من خطة الدولة للعدالة الاجتماعيه.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن أن نترك من له الحق فى الحصول على الدعم دون عودة حقوقهم، مثمنا إعلان الحكومة بفتح التظلمات للمواطن الذين تم حذفهم بناء على مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات، طبقا للمعايير الجديدة التى حددتها الوزارة.

وأضاف" الصعيدى"، أن الحكومة تسعى لدعم محدودى الدخل بشكل مباشر، وهذا يساهم فى تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية التى يسعى الجميع لتحقيقها، مؤكدا أننا أن علينا وصول الدعم لمستحقيه ورفض محاولات القفز على حقوق المصريين.