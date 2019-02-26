مصراوي - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاهتمامات الموجودة لدى مصر.
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء أعمال القمة العربية الأوروبية، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين الأجانب: "من المهم أن تروننا بظروفنا وليس وفقًا لظروفكم أنتم".
وتابع السيسي: "أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونقدر ذلك، وأرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا، هنا لما بيتقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر بتيجي تقول عايزين حق ولادنا، ودي الثقافة الموجودة إن...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لمنتقدي عقوبة الإعدام: "مش هتعلمونا إنسانيتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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