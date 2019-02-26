الرافعي: لتسطير محاضر ضبط بحق المسؤول عن مكب النفايات في مجدليا

اتخذت قائمقام زغرتا إيمان الرافعي سلسلة إجراءات ادارية بعد سلسلة شكاوى تلقتها حول مسألة حرق النفايات في محلة مجدليا قضاء زغرتا، والذي تستعمله بعض بلديات قرى القضاء كمنطقة لترحيل نفاياتها الى مكب آخر.
وأوعزت الرافعي الى قيادة سرية درك زغرتا إيداعها محضرا مفصلا عن الواقع، وطلبت من قسم الصحة في زغرتا اجراء الكشف الميداني وتسطير محاضر ضبط بحق المسؤول عن الموقع، على ان يتم لاحقا اتخاذ القرار النهائي بشأن إقفاله، بعد التحقق من التقارير التي سترد من الجهات المعنية.
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