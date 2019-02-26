اخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين الحطب في جرود الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا شب داخل مستودع لتخزين الحطب يقع في الطبقة الأرضية من أحد المنازل في بلدة نمرين في جرود الضنية. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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