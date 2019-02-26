شعبة المعلومات توقف عصابة قامت بعدة عمليات بيع ليرات ذهبية مزيفة في بيروت

لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان الى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات ترويج وبيع ليرات ذهبية مزيفة في مدينة بيروت من قبل عصابة محترفة مجهولة الهوية، طالت عدد كبير من اصحاب محال بيع المجوهرات، اضافة الى عدد كبير من المواطنين"، مشيرة الى أنه "على الاثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية بغية كشف هوية افراد العصابة وتوقيفهم".

وأوضحت أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي اجرتها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية شخصين من افراد العصابة، وهما: أ. س. (مواليد عام 1962، لبناني) وع. س. (مواليد عام 1998، سوري), بتاريخ 20/2/2019، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة المزرعة / بيروت، وضبط بحوزتهما /3/ كلغ من المجوهرات المشبوهة و/48/ ليرة ذهبية مزيفة، ومسدس حربي وعدة شيكات مصرفية، اضافة الى اختام ودفاتر ايصالات مزورة بأسماء محال وهمية، ومبلغ /4950/ $ /12,109,000/ ل.ل. بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج ما يزيد عن /700/ ليرة ذهبية مزيفة عيارها /18/ قيراطا، ولكن مدون عليها /21/ قيراطا، بطريقة احتيالية على اصحاب محال مخصصة لبيع المجوهرات في محلتي المزرعة والطريق الجديدة، وانهما يستحصلان عليها من مصنع الشروق في طرابلس بالتنسيق مع صاحبه.

بناء عليه، قامت قوة من الشعبة المذكورة بمداهمة المصنع، واوقفت العاملين فيه الذين يصنعون الليرات المزيفة، وهم السوريون: ي. أ. (مواليد عام 1999) ع. ج. (مواليد عام 1985) ب. م. (مواليد عام 1990) وضبطت كمية من الذهب المصنّع بعيارات مغايرة. بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم. ختم المصنع بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفون مع المضبوط القضاء المختص بناء على اشارته، والعمل مستمر التوقيف باقي المتورطين".