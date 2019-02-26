دعموش دعا الحكومة للاسراع في العمل لمعالجة مشاكل الناس وهمومهم

دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، خلال حفل تأبيني أقيم في النادي الحسيني في صيدا، "الحكومة للاسراع في العمل لمعالجة مشاكل الناس وهمومهم، لافتا إلى أن "اللبنانيين ينتظرون من هذه الحكومة العمل لتحقيق الكثير من الإنجازات خاصة في الملفات الحياتية."

وعن الوضع الفلسطيني في المنطقة، أكد أن "الجميع بات مسلما أن صفقة القرن لن تمر وان المقاومة بكل أشكالها سوف تقف في وجه تلك المؤامرات الهادفة لتصفية قضية فلسطين"، معتبرا أن "الضغوطات والعقوبات والمؤامرات لن تنجح في إضعاف المقاومة وحرف مشروعها".

وأكد أن "المقاومة التي تعيش اليوم ذكرى القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية لن تستكين ولن تهدأ في التجهيز والتحضير من أجل أن تبقى قوة الردع الحقيقية في وجه إسرائيل وأطماعها".